Crisi climatica, l’Europa aveva tutto il tempo di prepararsi alle ondate di caldo. Non lo ha fatto (Di martedì 6 settembre 2022) Tra la seconda metà degli anni ’80 e i primi anni ‘90 del XX secolo l’Europa colse l’importanza della sfida climatica prima del resto del mondo. In quel periodo, con il secondo e terzo programma quadro, la Commissione europea finanziò generosamente i più importanti studi scientifici in materia, spinta soprattutto dagli studiosi inglesi e tedeschi. E nonostante lo scetticismo della maggioranza dei colleghi italiani che, per fortuna, valevano ben poco in sede europea per via del noto criterio italiano di scelta dei propri rappresentanti. l’Europa aveva tutto il tempo di prepararsi, quindi. Non lo ha fatto, invece. Per nulla o troppo poco. L’estate bollente del 2022 ha dimostrato l’impreparazione di fronte alla sfida delle prolungate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Tra la seconda metà degli anni ’80 e i primi anni ‘90 del XX secolocolse l’importanza della sfidaprima del resto del mondo. In quel periodo, con il secondo e terzo programma quadro, la Commissione europea finanziò generosamente i più importanti studi scientifici in materia, spinta sopratdagli studiosi inglesi e tedeschi. E nonostante lo scetticismo della maggioranza dei colleghi italiani che, per fortuna, valevano ben poco in sede europea per via del noto criterio italiano di scelta dei propri rappresentanti.ildi, quindi. Non lo ha, invece. Per nulla o troppo poco. L’estate bollente del 2022 ha dimostrato l’impreparazione di fronte alla sfida delle prolungate ...

