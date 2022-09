Can Yaman sbotta e difende Francesca Chillemi: “Sono stufo, smettetela di aggredire ogni donna che mi è vicino” (Di martedì 6 settembre 2022) “Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a Francesca. Io Sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela”. A parlare così è Can Yaman che ha deciso di dire ‘basta’ agli attacchi che le sue numerosissime fan riservano a Francesca Chillemi, sua partner nella fiction al via dal 30 settembre su Canale5 ‘Viola come il mare“. L’occasione è stata il DopoCinema, evento organizzato da Cosmopolitan durante la Mostra del Cinema di Venezia. I due Sono stati accolti sul red carpet a suon di “baciatevi”, urlato dai fotografi ma anche dal pubblico. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) “Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a. Iodel fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisceche mi è. Mi raccomando.è un attrice top, è una bravissima persona, amatela”. A parlare così è Canche ha deciso di dire ‘basta’ agli attacchi che le sue numerosissime fan riservano a, sua partner nella fiction al via dal 30 settembre su Canale5 ‘Viola come il mare“. L’occasione è stata il DopoCinema, evento organizzato da Cosmopolitan durante la Mostra del Cinema di Venezia. I duestati accolti sul red carpet a suon di “baciatevi”, urlato dai fotografi ma anche dal pubblico. L'articolo proviene da Il ...

