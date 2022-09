Calcio: Napoli, Lozano torna ad allenarsi in gruppo, lavoro personalizzato per Osimhen (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 21 per la prima giornata di Champions League. Hirving Lozano ha svolto l'intera sessione in gruppo, Victor Osimhen invece ha svolto lavoro personalizzato in palestra e campo. Infine terapie e personalizzato in campo per Diego Demme. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Seduta mattutina per ila Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 21 per la prima giornata di Champions League. Hirvingha svolto l'intera sessione in, Victorinvece ha svoltoin palestra e campo. Infine terapie ein campo per Diego Demme.

