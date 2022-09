Batteria infinita sullo smartphone grazie a questo trucchetto | è micidiale

Leggi su curiosauro

(Di martedì 6 settembre 2022) La telefonata che stavate facendo viene improvvisamente interrotta? Potrebbe essere colpa della, scopri come allungarle la vita! Ladel telefono ci può abbandonare in qualsiasi momento e per svariati motivi. Ma come fare per evitare chesucceda? Pare che ci sia uninfallibile per farla durare di più. Fonte gettyScopriamo insieme i trucchi per far durare di più la carica del telefono. Gli esperti ne raccomandano alcuni: ve li elenchiamo di seguito. Unache dura di più Se lovi abbandona a metà giornata, e lo fa spesso, il problema potrebbe essere nella. Ma come fare per farla durare di più? Ora sembra che ci sia uninfallibile per non farsi abbandonare dallo ...