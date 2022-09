Barbara D’Urso diventa docente all’università: dove insegnerà, quali materie e tutti i dettagli (Di martedì 6 settembre 2022) Barbara D’Urso non è in fase di declino, anzi: non lascia la televisione e le affianca il teatro e, per la prima volta, un’esperienza come docente universitaria. Nel corso del festival di Dogliani sulla televisione la conduttrice ha raccontato dei suoi progetti futuri, spiegando di voler sperimentare l’esperienza come docente universitaria, e di essere impaziente di cominciare. Barbara D’Urso diventa professoressa universitaria: cosa insegnerà A darle la possibilità di diventare professoressa è l’università Luiss di Roma, che l’ha invitata a tenere delle lezioni su argomenti come televisione e social. Lei, a Dogliani, ha raccontato: “Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 settembre 2022)non è in fase di declino, anzi: non lascia la televisione e le affianca il teatro e, per la prima volta, un’esperienza comeuniversitaria. Nel corso del festival di Dogliani sulla televisione la conduttrice ha raccontato dei suoi progetti futuri, spiegando di voler sperimentare l’esperienza comeuniversitaria, e di essere impaziente di cominciare.professoressa universitaria: cosaA darle la possibilità dire professoressa è l’università Luiss di Roma, che l’ha invitata a tenere delle lezioni su argomenti come televisione e social. Lei, a Dogliani, ha raccontato: “Ho usato quasii mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, ...

