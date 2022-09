“Anche lei non era una santa…”: pronte centinaia di denunce contro gli odiatori social di Alessandra Matteuzzi (Di martedì 6 settembre 2022) Di fronte a vicende tragiche come l’uccisione di una giovane donna per mano dell’ex, il silenzio dovrebbe essere d’obbligo. L’unica reazione tollerata (e naturale) dovrebbe essere al massimo il dolore, la riflessione e il rammarico, non certo la critica o, peggio, il giudizio di chi coltiva la falsa e disumana convinzione che la vittima, Anche in casi come questo, abbia avuto le sue responsabilità. Invece sta accadendo esattamente questo sui social in riferimento al femminicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa a martellate, calci e pugni lo scorso 23 agosto dall’ex Giovanni Padovani nella sua casa in via dell’Arcoveggio. Già, perché a commento degli articoli sulla vicenda sono comparse presto le insensate considerazioni di alcuni utenti, che hanno puntato il dito contro quella donna uccisa barbaramente ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Di fronte a vicende tragiche come l’uccisione di una giovane donna per mano dell’ex, il silenzio dovrebbe essere d’obbligo. L’unica reazione tollerata (e naturale) dovrebbe essere al massimo il dolore, la riflessione e il rammarico, non certo la critica o, peggio, il giudizio di chi coltiva la falsa e disumana convinzione che la vittima,in casi come questo, abbia avuto le sue responsabilità. Invece sta accadendo esattamente questo suiin riferimento al femminicidio di, uccisa a martellate, calci e pugni lo scorso 23 agosto dall’ex Giovanni Padovani nella sua casa in via dell’Arcoveggio. Già, perché a commento degli articoli sulla vicenda sono comparse presto le insensate considerazioni di alcuni utenti, che hanno puntato il ditoquella donna uccisa barbaramente ...

