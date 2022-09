Verso Napoli-Liverpool: dove alloggeranno le due società, i dettagli (Di lunedì 5 settembre 2022) Il debutto in Champions League è ormai alle porte: il Napoli affronterà in casa, allo Stadio Diego Armando Maradona, il Liverpool di Jürgen Klopp il 7 settembre. Ecco allora, a due giornate dalla partita, che si iniziano a delirare i programmi del pre-partita con annesse sedi nelle quali risiederanno le squadre. Il Napoli conferma l’Hotel Serapide di Pozzuoli, nel quale si fermerà la sera prima del match. Hotel Caracciolo, prima scelta del Liverpool come sede pre-partita Napoli-Liverpool: gli hotel delle due squadre Diversi i piani dei Reeds che hanno dovuto ridisegnare il programma. Inizialmente avevano scelto l’Hotel Caracciolo nel centro storico di Napoli, ma l’enorme affluenza di turisti nella città partenopea ha costretto l’albergo la dirigenza della ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Il debutto in Champions League è ormai alle porte: ilaffronterà in casa, allo Stadio Diego Armando Maradona, ildi Jürgen Klopp il 7 settembre. Ecco allora, a due giornate dalla partita, che si iniziano a delirare i programmi del pre-partita con annesse sedi nelle quali risiederanno le squadre. Ilconferma l’Hotel Serapide di Pozzuoli, nel quale si fermerà la sera prima del match. Hotel Caracciolo, prima scelta delcome sede pre-partita: gli hotel delle due squadre Diversi i piani dei Reeds che hanno dovuto ridisegnare il programma. Inizialmente avevano scelto l’Hotel Caracciolo nel centro storico di, ma l’enorme affluenza di turisti nella città partenopea ha costretto l’albergo la dirigenza della ...

mara_carfagna : Grazie Napoli per la bella giornata di ieri. Difenderò il #Sud e il patto per Napoli. Andiamo avanti, insieme, a te… - Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - DiMarzio : #Calciomercato, #Ounas verso il @losclive. Trattativa in chiusura - James_Senise : @manulazio9311 Se leggo tweet come il tuo intrisi di livore e odio verso chi è nato a Napoli, anche se non conosci… - FabioGibaldo : @ParticipioPart @DSportiva La DS è iniziata alle 22:30 e ha incominciato a parlare del Napoli (capolista) alla 00:3… -