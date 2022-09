US Open, Rublev ai quarti: il ko Norrie è un regalo a Berrettini (Di lunedì 5 settembre 2022) Andrey Rublev fa sul serio. Batte Cameron Norrie 64 64 64 e centra il sesto quarto di finale Slam in carriera, il terzo allo US Open. Il russo, in campo senza bandiera associata al nome e come atleta ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Andreyfa sul serio. Batte Cameron64 64 64 e centra il sesto quarto di finale Slam in carriera, il terzo allo US. Il russo, in campo senza bandiera associata al nome e come atleta ...

