Us Open, Berrettini: “Ruud? Ci conosciamo bene. Posso dare il massimo” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Ruud? Ci conosciamo bene, abbiamo giocato diverse volte e per certi versi ci somigliamo, perché entrambi cerchiamo di prendere l’iniziativa. Dovrò provare a sfruttare le mie armi, dovrò servire bene e farlo correre, prima che lui faccia correre me…”. Lo ha detto Matteo Berrettini ai microfoni di Supertennis da New York in vista dei quarti di finale degli Us Open contro il norvegese Casper Ruud. “Sono contento di come il mio fisico sta reagendo alle condizioni non semplici di New York. Fa caldo e c’è umidità, ma anche dopo cinque set mi sento bene, sono fresco e in condizione per dare il massimo. Questo è un dato molto positivo rispetto al passato”, ha aggiunto l’azzurro. E ancora: “Tecnicamente invece so di avere ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) “? Ci, abbiamo giocato diverse volte e per certi versi ci somigliamo, perché entrambi cerchiamo di prendere l’iniziativa. Dovrò provare a sfruttare le mie armi, dovrò serviree farlo correre, prima che lui faccia correre me…”. Lo ha detto Matteoai microfoni di Supertennis da New York in vista dei quarti di finale degli Uscontro il norvegese Casper. “Sono contento di come il mio fisico sta reagendo alle condizioni non semplici di New York. Fa caldo e c’è umidità, ma anche dopo cinque set mi sento, sono fresco e in condizione peril. Questo è un dato molto positivo rispetto al passato”, ha aggiunto l’azzurro. E ancora: “Tecnicamente invece so di avere ...

