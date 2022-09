Ulteriori ritardi nella consegna degli appartamenti a Capodimonte, Basile: “Occorre chiarezza” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del vice segretario del circolo PD di Benevento, Pasquale Basile. “L’ulteriore rallentamento dei tempi di consegna dei nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica di Capodimonte ,a dispetto di quanto garantito nell’ultimo tavolo tecnico di Giugno avuto presso il Comune di Benevento alla presenza di tutte le parti, sta generando non poche preoccupazioni alle famiglie che occupano i primi posti della graduatoria, molte delle quali anche residenti nelle ex scuole di San Modesto e Ponticelli. L’attuale graduatoria infatti è quella relativa al bando che fu indetto in seguito alla realizzazione dei nuovi alloggi di Capodimonte, che prevedeva anche la destinazione della riserva del 25% degli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del vice segretario del circolo PD di Benevento, Pasquale. “L’ulteriore rallentamento dei tempi didei nuovidi edilizia residenziale pubblica di,a dispetto di quanto garantito nell’ultimo tavolo tecnico di Giugno avuto presso il Comune di Benevento alla presenza di tutte le parti, sta generando non poche preoccupazioni alle famiglie che occupano i primi posti della graduatoria, molte delle quali anche residenti nelle ex scuole di San Modesto e Ponticelli. L’attuale graduatoria infatti è quella relativa al bando che fu indetto in seguito alla realizzazione dei nuovi alloggi di, che prevedeva anche la destinazione della riserva del 25%...

