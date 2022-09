SsangYong - Via libera al nuovo piano di rilancio | il controllo passa al conglomerato KG

(Di lunedì 5 settembre 2022) Latorna pienamente operativa dopo oltre un anno di amministrazione controllata. Il tribunale fallimentare di Seul, infatti, ha approvato ildipresentato dal gruppo KG, uncoreano attivo in diversi settori, tra cui la siderurgia, la chimica e il franchising. Il. KG è capofila di un pool di investitori che ad aprile ha manifestato l'interesse a rilevare laMotor dalla curatela fallimentare avviata nella primavera del 2021 in seguito alla mancata individuazione di uninvestitore da parte dell'ex controllante, l'indiana Mahindra. I nuovi azionisti, usciti vincitori da una contesa legale che ha ha visto la partecipazione di altri operatori industriali e finanziari (Ssangbangwool e Pavilion Private Equity), ...

Dopo le autorità antitrust coreane, i creditori e i soci di minoranza, anche il tribunale fallimentare di Seul ha autorizzato il passaggio del 61% delle azioni a un nuovo azionista