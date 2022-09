Sanzioni elettorali | a che gioco giocano i Conte e i Salvini? La riflessione di Sisci

(Di lunedì 5 settembre 2022) Infuria la polemica in Italia sullecontro la Russia che “non funzionano”, che sono inutili e vanno cancellate, perché tanto la Russia non si è piegata. Esse in realtà paiono affermazioni apodittiche, difficili da confermare o negare a priori. Così forse prima di vedere se lefunzionano o non funzionano e che cosa significa che funzionino o meno, dobbiamo avere qualche riferimento storico. Alla fine di ottobre del 1940 il tentativo tedesco di invadere il Regno Unito era fallito, con questo erano franate quindi anche le ambizioni di Adolf Hitler di raggiungere una pace in Europa perché Londra guidata da Winston Churchill rifiutava di arrendersi. Non solo: a quel punto era chiaro anche che il Regno Unito era collegato con il resto del suo impero, allora immenso, e che gli Stati Uniti avrebbero sostenuto Londra. Solo a marzo del 1939 i ...

RaiNews

E anche se i programmi, ormai lo sappiamo, di fatto contano ben poco " soprattutto ... mentre Salvini se la prendeva con lecontro Mosca. All'applausometro, la vittoria è andata a ...... dopo la "fermata tecnica" di una settimana, complici lesulle turbine tedesche. Niente di ... Il consensus politico (specie tra i partiti in pole nei sondaggi, in primis FdI) su un ... Verso le elezioni del 25 settembre. Sanzioni alla Russia e rincari: le posizioni dei leader - Renzi: con il 10% è più facile bloccare Meloni per Draghi - Renzi: con il 10% è più facile bloccare Meloni per Draghi Dopo il settimo pacchetto varato prima dell’estate, l’Ue arranca sulle prossime mosse: cala il consenso verso le restrizioni ai russi, i governi sono sempre ...Arriva la tempesta d'autunno e gli italiani se ne sono accorti. Non serve accendere un tg, basta leggere le bollette. Schizzate alle stelle per la crisi energetica, stanno mettendo in ...