Pogba torna ad allenarsi sul campo. Dovrebbe rientrare fra due settimane (Di lunedì 5 settembre 2022) Qui Continassa: la novità alla vigilia del big match col PSG è Pogba che si allena sul campo. Da ieri. Per il francese lavoro atletico ed esercizi con la palla in un rettangolo di gioco adiacente a ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 settembre 2022) Qui Continassa: la novità alla vigilia del big match col PSG èche si allena sul. Da ieri. Per il francese lavoro atletico ed esercizi con la palla in un rettangolo di gioco adiacente a ...

sportli26181512 : Pogba torna ad allenarsi sul campo. Dovrebbe rientrare fra due settimane: Pogba torna ad allenarsi sul campo. Dovre… - Fprime86 : RT @GoalItalia: Prosegue l'iter di recuper di Paul Pogba ???? Il francese torna a lavorare sul campo ? - ZonaBianconeri : RT @keybianconera: Di Maria che di allena in gruppo e Pogba che riprende ad allenarsi, sia pure a parte. Finalmente in casa Juve il sole to… - keybianconera : Di Maria che di allena in gruppo e Pogba che riprende ad allenarsi, sia pure a parte. Finalmente in casa Juve il so… - IngridSherlyn2 : ?? Continassa: vigilia #UCL #PSGJUVE ?? Pogba torna ad allenarsi con il pallone ?? Font: @GiovaAlbanese ? -