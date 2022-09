Papa Francesco, la brutta notizia arrivata poco fa: fedeli in ansia (Di lunedì 5 settembre 2022) Papa Francesco, classe 1936, è dal 13 marzo 2013 il 266° Papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8° sovrano dello Stato di Città del Vaticano. Di nazionalità argentina, è il primo Papa proveniente dal continente americano e appartenente alla Compagnia di Gesù (Gesuiti). In questi giorni la salute del Papa sta facendo preoccupare i suoi fedeli. Il Pontefice per ordine dei medici ha dovuto rinunciare a vari viaggi: vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo.



Papa Francesco ha dovuto rinunciare ai due viaggi che aveva previsto sia in Ucraina che in Russia. Durante un’intervista a Tvi/Cnn Portogallo, come riportato da Libero, il Pontefice ha dichiarato: “Il medico me lo ha vietato. La visita è nell’aria. Ancora non so. Domani ho un colloquio ... Leggi su tvzap (Di lunedì 5 settembre 2022), classe 1936, è dal 13 marzo 2013 il 266°della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8° sovrano dello Stato di Città del Vaticano. Di nazionalità argentina, è il primoproveniente dal continente americano e appartenente alla Compagnia di Gesù (Gesuiti). In questi giorni la salute delsta facendo preoccupare i suoi. Il Pontefice per ordine dei medici ha dovuto rinunciare a vari viaggi: vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo.ha dovuto rinunciare ai due viaggi che aveva previsto sia in Ucraina che in Russia. Durante un’intervista a Tvi/Cnn Portogallo, come riportato da Libero, il Pontefice ha dichiarato: “Il medico me lo ha vietato. La visita è nell’aria. Ancora non so. Domani ho un colloquio ...

vaticannews_it : ??? Domenica 4 settembre ?? ore 10.25 ??Piazza San Pietro SANTA MESSA PRESIEDUTA DA PAPA FRANCESCO CON RITO DI BEATIFI… - Avvenire_Nei : Giovanni Paolo I è beato. 'Volto di una Chiesa lieta e sorridente' - AGisotti : “La piccola matita nelle mani di Dio”. 25 anni fa la morte di #MadreTeresa. Qui l’omelia di Giovanni Paolo II per l… - brunori_fabio : RT @mittdolcino: UNA BOMBA ATOMICA: Francesco richiede a tutte le entità della Santa Sede, ossia con interpretazione autentica DEL PAPA (=o… - 366daniele : RT @Se23rex: Papa Francesco: «Il medico mi vieta per ora di andare a Kiev o in Russia» Potevi andarci subito in Russia, tutti si aspettavan… -