Live Salernitana-Empoli 2-1 Calcio d' angolo | Dia sotto porta segna il gol del vantaggio

calciomercatoit : ?? 61' GOOL DELLA SALERNITANA!! Ancora Dia, al terzo gol in Serie A! I campani la ribaltano ??? #MonzaAtalanta 0-1… - zazoomblog : Salernitana Empoli LIVE: 1-1 Salernitana più aggressiva nella ripresa - #Salernitana #Empoli #LIVE: - fisco24_info : Serie A: Monza-Atalanta 0-0 e Salernitana-Empoli 1-1 LIVE: Alle 20.45 Torino-Lecce chiude la giornata di campionato. - glooit : Serie A: Monza-Atalanta 0-0 e Salernitana-Empoli 1-1 LIVE leggi su Gloo - ItalyNowadays : Serie A: Monza-Atalanta 0-0 e Salernitana-Empoli 1-1 LIVE. #Calcio #Ferite;Lesioni #PieroFrosio #GianPieroGasperini… -

Formazioni UFFICIALI Monza - Atalanta e- EmpoliMONZA (3 - 5 - 2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Mari, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Dany Mota. All.Allo stadio Arechi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,e Empoli si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiEmpoli 1 - 1 MOVIOLA Fischio d'inizio ore 18.30 1' - ...60' BOULAYE DIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! I GRANATA LA RIBALTANO!!!!!!!!!!!!!!! 56' DOPPIA SOSTITUZIONE SALERNITANA: ESCONO BONAZZOLI E GYOMBER, ENTRANO PIATEK E DANIULIC 51' GIAL ...56' DOPPIA SOSTITUZIONE SALERNITANA: ESCONO BONAZZOLI E GYOMBER, ENTRANO PIATEK E DANIULIC 51' GIALLO PER SATRIANO: Coulibaly gli sdradica la palla e l'autore del gol lo trattiene per la maglia, prima ...