E’ l’Atalanta la capolista in Serie A! Salernitana e Empoli si dividono la posta | il Torino vince con il minimo sforzo

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 settembre 2022) E’ andata in archivio la quinta giornata del campionato diA e le ultime partite hanno fornito indicazioni per le zone alte e basse della classifica.vola in solitaria in testa alla graduatoria, la squadra di Gasperini continua a sorprendere e si candida ad un ruolo da outsider. Colpo grosso sul campo del Monza, in gol il giovane Hojlund e autogol di Marlon. La situazione di classifica per la squadra di Stroppa è preoccupante, ancora ferma a zero punti. Tante emozioni tra. Gli ospiti passano in vantaggio con Satriano, la compagine di Nicola ribalta tutto con Mazzocchi e Dia. All’81’ è Lammers a siglare il definitivo 2-2. Si riscatta ildi Juric, dopo la sconfitta sul campo del. Successo con il...