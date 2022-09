Coppa Davis, la Serbia dovrà fare a meno di Novak Djokovic (Di lunedì 5 settembre 2022) Novak Djokovic non sarà in campo tra meno di dieci giorni in Coppa Davis. I media serbi citano ragioni personali dietro la scelta del tennista serbo di non prendere parte al Girone che vedrà la sua nazionale affrontare Spagna, Canada e Corea in quel di Valencia dal 13 al 18 settembre. Rinviato quindi il ritorno in campo dell’ex numero uno del mondo, ormai assente dalla finale di Wimbledon per i ben noti motivi. “E’ sempre stato presente in tante occasioni per la sua Nazionale – ha dichiarato il capitano Viktor Troicki -, ma questa volta non potrà esserci. Ci sarà nel caso dovessimo qualificarci per la fase finale di Malaga”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022)non sarà in campo tradi dieci giorni in. I media serbi citano ragioni personali dietro la scelta del tennista serbo di non prendere parte al Girone che vedrà la sua nazionale affrontare Spagna, Canada e Corea in quel di Valencia dal 13 al 18 settembre. Rinviato quindi il ritorno in campo dell’ex numero uno del mondo, ormai assente dalla finale di Wimbledon per i ben noti motivi. “E’ sempre stato presente in tante occasioni per la sua Nazionale – ha dichiarato il capitano Viktor Troicki -, ma questa volta non potrà esserci. Ci sarà nel caso dovessimo qualificarci per la fase finale di Malaga”. SportFace.

