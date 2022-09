Colpi di mitragliatrice tedesca nel fiume Seveso, recuperati dopo 80 anni (Di lunedì 5 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Colpi di mitragliatrice tedesca della seconda guerra mondiale sono riaffiorati ieri pomeriggio dal fiume Seveso in secca. Ieri pomeriggio, un uomo di 67 anni residente a Lentate sul Seveso, ha notato dalla sua abitazione che si trova proprio vicino al fiume Seveso, che dalla provincia di Como attraversa una fetta di Brianza e arriva a ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 5 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordidella seconda guerra mondiale sono riaffiorati ieri pomeriggio dalin secca. Ieri pomeriggio, un uomo di 67residente a Lentate sul, ha notato dalla sua abitazione che si trova proprio vicino al, che dalla provincia di Como attraversa una fetta di Brianza e arriva a ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Colpi di mitragliatrice tedesca nel fiume Seveso, recuperati dopo 80 anni

Il Notiziario Dal Seveso spuntano i colpi di una mitragliatrice della Seconda guerra mondiale Dall'alveo del Seveso spuntano... i colpi di una mitragliatrice della Seconda guerra mondiale. La scoperta a Lentate sul Seveso.