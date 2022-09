Calendario Europei basket oggi | orari partite 5 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 settembre 2022) Quinta giornata dell’Euro2022 e in campo scenderanno le squadre dei gruppi C e D.. Tante le sfide da non perdere, a partire dal match di Milano che vedrà l’Italia sfidare l’Ucraina. Si parte con Polonia-Israele alle 14.00 italiane, con gli israeliani a punteggio piano e Polonia a caccia di una vittoria playoff, per poi spostarsi alle 14.15 alla sfida di Milano tra la Croazia e l’Estonia, con i croati favoriti d’obbligo. Alle 17, ancora al Forum d’Assago, match sulla carta senza storia tra Gran Bretagna e la favorita Grecia, mentre alle 17.30 a Praga la Repubblica Ceca sfida l’Olanda, ultima spiaggia per entrambe per sperare nei playoff. Alle 21.00 ancora a Praga scendono in campo Serbia e Finlandia, e alla stessa ora, a Milano, è la volta dell’Italia di Pozzecco affrontare l’Ucraina in un match da non perdere. Gli2022 continuano ...