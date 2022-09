Al via la IV edizione dei ‘The Fork Awards: ecco i nuovi ristoranti e gli chef più gettonati nel Paese (Di lunedì 5 settembre 2022) Dal 5 settembre si torna a votare per il premio che dal 2018 TheFork e Identità Golose assegnano alle nuove aperture e gestioni sulla base delle nomination fatte dagli chef più importanti d’Italia Quali sono i nuovi ristoranti da provare secondo i più grandi chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno con un nuovo chef o grazie a una nuova gestione? Da queste domande nasce la missione dei TheFork Awards, il progetto concepito e curato da TheFork, app leader nella prenotazione online dei ristoranti, e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. Lanciati nel 2018, si tratta dell’espressione più viva della vicinanza di TheFork alle realtà sempre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) Dal 5 settembre si torna a votare per il premio che dal 2018 Thee Identità Golose assegnano alle nuove aperture e gestioni sulla base delle nomination fatte daglipiù importanti d’Italia Quali sono ida provare secondo i più grandiitaliani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno con un nuovoo grazie a una nuova gestione? Da queste domande nasce la missione dei The, il progetto concepito e curato da The, app leader nella prenotazione online dei, e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. Lanciati nel 2018, si tratta dell’espressione più viva della vicinanza di Thealle realtà sempre ...

