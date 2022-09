Soldi, il clamoroso schiaffo di Fedez a Chiara Ferragni (Di domenica 4 settembre 2022) Un fatturato da oltre 14 milioni e un utile da 6 milioni: sono i risultati delle società che fanno capo a Fedez, che tra il 2021 e la prima parte del 2022 pare che abbia addirittura superato la moglie Chiara Ferragni. A fare i conti in tasca alla coppia più in vista dei social è Verità & Affari, secondo cui il rapper potrebbe essere diventato il più ricco tra i due. C'è però un aspetto che fa un po' strabuzzare gli occhi: nonostante gli ottimi risultati ottenuti dalle due società riconducibili a Fedez, entrambe hanno fatto domanda all'Agenzia delle Entrate per incassare il contributo previsto dal decreto sostegni bis firmato da Mario Draghi. Si tratta di una misura che intende compensare il calo dei fatturati a causa del Covid: la Zdf ha incassato 270.465 euro dallo Stato, la Zedef invece 10.335. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Un fatturato da oltre 14 milioni e un utile da 6 milioni: sono i risultati delle società che fanno capo a, che tra il 2021 e la prima parte del 2022 pare che abbia addirittura superato la moglie. A fare i conti in tasca alla coppia più in vista dei social è Verità & Affari, secondo cui il rapper potrebbe essere diventato il più ricco tra i due. C'è però un aspetto che fa un po' strabuzzare gli occhi: nonostante gli ottimi risultati ottenuti dalle due società riconducibili a, entrambe hanno fatto domanda all'Agenzia delle Entrate per incassare il contributo previsto dal decreto sostegni bis firmato da Mario Draghi. Si tratta di una misura che intende compensare il calo dei fatturati a causa del Covid: la Zdf ha incassato 270.465 euro dallo Stato, la Zedef invece 10.335. ...

