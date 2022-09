Nuovo Laboratorio di Liuteria del Conservatorio Statale di Udine

(Di domenica 4 settembre 2022) Ildi Musica “Jacopo Tomadini” diamplia la propria offerta formativa e inaugura undi. È questa una delle novità più interessanti annunciate oggi, 3 settembre, nel corso dell’Open Day organizzato dalfriulano. In programma, visite e incontri con i docenti per far conoscere ai giovani e alle famiglie i percorsi di studio offerti e gli spazi a disposizione degli allievi Docente delsarà il Maestro Simeone Morassi, figura di spicco dellainternazionale. Educato alla lavorazione artistica del legno neldel padre Gio Batta – capostipite di una dinastia che ha dato e dà voce a strumenti tra i più prestigiosi al mondo – il Maestro Morassi ha ...

Il Sole 24 ORE

A raccontare la nuova mappa produttiva e ildisegno editoriale, la presidente di Cinecittà ... Uneclettico di ricerca su stili, talenti, conoscenza ed emozioni, che il pubblico trova ...Fanno eccezione gli appuntamenti infrasettimanali "Letture del mercoledì", che si svolgeranno solo da remoto, e "Mechané", ildi progettazione e costruzione di strumenti formativi ... L’Abruzzo nuovo laboratorio per il turismo sostenibile per un Mondo Nuovo!! L’Orchestra RIUSOnica ha coinvolto ad oggi più di 2.500 bambini e famiglie in Italia e Spagna. L’Orchestra RIUSOnica è un laboratorio ludico-creativo di costruzione strumenti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...