"Non pagati e senza diritti". Il report dei servizi: ecco perché Putin non avanza (Di domenica 4 settembre 2022) Non si registrano passi avanti della Russia nella guerra in Ucraina. E ora l'intelligence militare britannica, nel suo ultimo aggiornamento sul tema del conflitto, spiega che "le forze russe continuano a soffrire di problemi di morale e disciplina in Ucraina. Oltre alla fatica del combattimento e alle elevate perdite, una delle principali lamentele dei soldati russi dispiegati continua probabilmente ad essere il problema della loro retribuzione". Il rapporto dei servizi segreti del Regno Unito aggiunge che "nell'esercito russo, il reddito delle truppe consiste in un modesto stipendio di base, aumentato da una complessa varietà di bonus e indennità. In Ucraina, è molto probabile che ci siano stati problemi significativi con il mancato pagamento di bonus di combattimento di notevole entità. Ciò è probabilmente dovuto alla 'burocrazia militare inefficiente', alla ...

