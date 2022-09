Lutto nel mondo del calcio: è morto Cesare Pompilio, volto noto di Telelombardia (Di domenica 4 settembre 2022) E’ morto il giornalista Cesare Pompilio, 73 anni, volto noto di Telelombardia e, in particolare, del programma ‘Qui Studio a Voi Stadio’, di cui era opinionista. La notizia è stata diffusa dal direttore dell’emittente, Fabio Ravezzani, su Twitter: “Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Dire che ci mancherà non rende l’idea del vuoto che proviamo”. Pompilio era un tifosissimo della Juventus, ed era soprattutto conosciuto per le sue esultanze ai gol dei bianconeri. Qui di seguito le parole dell’ex dirigente bianconero, Luciano Moggi, sempre su ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) E’il giornalista, 73 anni,die, in particolare, del programma ‘Qui Studio a Voi Stadio’, di cui era opinionista. La notizia è stata diffusa dal direttore dell’emittente, Fabio Ravezzani, su Twitter: “Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo èil mio e nostro caro amico. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Dire che ci mancherà non rende l’idea del vuoto che proviamo”.era un tifosissimo della Juventus, ed era soprattutto conosciuto per le sue esultanze ai gol dei bianconeri. Qui di seguito le parole dell’ex dirigente bianconero, Luciano Moggi, sempre su ...

