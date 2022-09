Gazzetta: se la Juve è quella vista al Franchi, Messi, Mbappé e Neymar la faranno a pezzi (Di domenica 4 settembre 2022) Se la Juve che affronterà il Psg in settimana sarà la stessa vista a Firenze contro i viola, sarà fatta a pezzi dai francesi, scrive Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport. “Se la Juve è tutta qui siamo Messi bene. Ma non può essere questa, altrimenti Messi, Mbappé e Neymar la farebbero a pezzi, diversamente da Kouame, Jovic e Sottil che pure hanno avuto il matchball ma lo hanno sprecato”. L’1-1 con la Fiorentina ci può stare, ma pretende alcune risposte. “Può la Juve andare in gol subito e, ancora una volta, rischiare il ribaltone? Può farsi ammirare per un quarto d’ora, illudendo che Paredes sia il tanto atteso “sintetizzatore” delle sue notevoli potenzialità, e poi sparire nel nulla di una difesa a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Se lache affronterà il Psg in settimana sarà la stessaa Firenze contro i viola, sarà fatta adai francesi, scrive Fabio Licari sulladello Sport. “Se laè tutta qui siamobene. Ma non può essere questa, altrimentila farebbero a, diversamente da Kouame, Jovic e Sottil che pure hanno avuto il matchball ma lo hanno sprecato”. L’1-1 con la Fiorentina ci può stare, ma pretende alcune risposte. “Può laandare in gol subito e, ancora una volta, rischiare il ribaltone? Può farsi ammirare per un quarto d’ora, illudendo che Paredes sia il tanto atteso “sintetizzatore” delle sue notevoli potenzialità, e poi sparire nel nulla di una difesa a ...

