F1, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Olanda 2022, palinsesto Sky e TV8 (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo una qualifica sul filo dei centesimi, c'è tanta curiosità in vista del Gran Premio d'Olanda 2022 valido come quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il leader del campionato e idolo locale Max Verstappen parte in pole position con la Red Bull a Zandvoort, ma alle sue spalle sembrano minacciose le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Seconda fila completata dalla Mercedes di Lewis Hamilton, che precede nello schieramento la Red Bull di Sergio Perez e l'altra Freccia d'Argento del compagno di squadra George Russell. Obiettivo zona punti dopo un notevole ottavo posto in prova per la Haas di Mick Schumacher, ancora alla ricerca di un sedile per la prossima annata in Formula 1. Il Gran Premio d'Olanda 2022 di F1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K ...

