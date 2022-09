Droga | un patto tra le città per interventi innovativi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nasce la rete delleitaliane per una politica innovativa sulle droghe. Con una delibera approvata dalla Giunta, l’Amministrazione comunale milanese ha deciso di promuovere la costituzione di unche vedrà la collaborazione tra ledi Milano, Bari, Bologna, Torino, Napoli e laMetropolitana di Roma con l’obiettivo di promuovere, attraverso una voce sola e più forte, un cambio di passo sulle politiche di contrasto all’uso delle droghe. Da anni, si legge in una nota di palazzo Marino, i grandi centri urbani sono i luoghi in cui si manifestano i nuovi fenomeni sociali e le ultime tendenze che riguardano il consumo di droghe non fanno eccezione. Se da una parte si sono moltiplicate le sostanze psicoattive usate dai giovani, dall’altra si è complicata la realtà – e i ...