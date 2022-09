Bianchi annuncia: “Tra 15 giorni in arrivo la riforma degli istituti tecnici e professionali” (Di domenica 4 settembre 2022) La legge appena realizzata sugli Its "è solo la prima parte di un gioco a incastro" visto che "abbiamo deciso di anticipare tra 15 giorni, non al prossimo consiglio dei ministri ma a quello successivo, la riforma di tutta la filiera tecnico-professionale" che invece era attesa per fine anno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 settembre 2022) La legge appena realizzata sugli Its "è solo la prima parte di un gioco a incastro" visto che "abbiamo deciso di anticipare tra 15, non al prossimo consiglio dei ministri ma a quello successivo, ladi tutta la filiera tecnico-professionale" che invece era attesa per fine anno. L'articolo .

