Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: forte lite prima del GF Vip 7? (Di domenica 4 settembre 2022) Nonostante i rapporti cordiali mantenuti principalmente per il bene della loro figlia Luna Marì, di appena due anni, tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez ultimamente ci sarebbe maretta. Anzi, i rumors parlano di una vera e propria lite scoppiata tra i due ex fidanzati per un motivo ben preciso: la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip 7 e il modo di gestirla. Belen vorrebbe infatti che il compagno non parlasse affatto della loro relazione e soprattutto di Luna Marì, mentre Antonino sarebbe determinato a portare nella Casa se stesso al 100%, col proprio passato e ovviamente anche con la cosa più importante della sua vita, sua figlia. Chi la spunterà? Belen metterà davvero in campo gli avvocati, come minacciato inizialmente?

