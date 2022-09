Amici, ex ballerino sposa il compagno: “Viva l’amore!” (Di domenica 4 settembre 2022) L’ex allievo ballerino di Amici Michele Nocca si è sposato. Lo scorso 2 settembre, il 25enne talento della scuola di Maria De Filippi ha detto sì al compagno John Azzopardi, make-up artist con cui è fidanzato da cinque anni e mezzo. La coppia ha scelto una cerimonia civile sobria, con accanto solo gli Amici e i parenti più intimi, pubblicando però sui rispettivi profili Instagram un post con una foto e una bellissima dichiarazione d’amore. Auguri agli sposi! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici, gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero Amici, gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero In molti si chiedono se ballerini e cantanti di Amici ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 settembre 2022) L’ex allievodiMichele Nocca si èto. Lo scorso 2 settembre, il 25enne talento della scuola di Maria De Filippi ha detto sì alJohn Azzopardi, make-up artist con cui è fidanzato da cinque anni e mezzo. La coppia ha scelto una cerimonia civile sobria, con accanto solo glie i parenti più intimi, pubblicando però sui rispettivi profili Instagram un post con una foto e una bellissima dichiarazione d’amore. Auguri agli sposi! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero, gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero In molti si chiedono se ballerini e cantanti di...

