Un 22enne accoltellato in una rissa alla sagra della porchetta di Ariccia

Leggi su agi

(Di sabato 3 settembre 2022) AGI -tra più persone questa nottedi, ai Castelli Romani. Unè statoe picchiato da due ragazzi, un 21enne romano che lo ha ferito con un coltello e un 27enne romeno che lo ha malmenato. Altre persone coinvolte sono fuggite via. Sul posto polizia e carabinieri che hanno bloccato i due. Il 21enne è stato denunciato per lesioni personali, mentre il romeno per resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, trasportata dai sanitari del 118 al Nuovo Ospedale dei Castelli, è stata dimessa con prognosi di 21 giorni. Sempre ieri sera la polizia ha arrestato due ladri che stavano tentando di rubare il catalizzatore da un'auto parcheggiata a Ladispoli, vicino Roma. I due, arrestati per furto ...