The Crown 6, scelti gli attori che interpreteranno William e Kate (Foto) (Di sabato 3 settembre 2022) È giunta alla quinta stagione The Crown, la serie televisiva di produzione britannica e statunitense incentrata sulla vita di Elisabetta II e sulla famiglia reale. Acclamata dalla critica fin dalla sua prima puntata grazie anche alle interpretazioni dei suoi protagonisti, The Crown ha all’attivo numerosi riconoscimenti, tra cui sette Golden Globe e otto Premi Emmy. A due mesi da quinto capitolo, previso infatti per novembre 2022, che tratterà quanto accaduto negli anni ’90, da Tony Blair alla tragica morte di Lady Diana, i produttori sono già al lavoro per la sesta stagione. Stando a quanto riportato da Daninseries.it: The Crown 6 ha individuato gli attori che vestiranno i panni del Principe William e di Kate Middleton. Come riporta Deadline, per l’erede al trono saranno due gli ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 settembre 2022) È giunta alla quinta stagione The, la serie televisiva di produzione britannica e statunitense incentrata sulla vita di Elisabetta II e sulla famiglia reale. Acclamata dalla critica fin dalla sua prima puntata grazie anche alle interpretazioni dei suoi protagonisti, Theha all’attivo numerosi riconoscimenti, tra cui sette Golden Globe e otto Premi Emmy. A due mesi da quinto capitolo, previso infatti per novembre 2022, che tratterà quanto accaduto negli anni ’90, da Tony Blair alla tragica morte di Lady Diana, i produttori sono già al lavoro per la sesta stagione. Stando a quanto riportato da Daninseries.it: The6 ha individuato gliche vestiranno i panni del Principee diMiddleton. Come riporta Deadline, per l’erede al trono saranno due gli ...

IsaeChia : #TheCrown 6, scelti gli attori che interpreteranno William e Kate (Foto) Sono stati individuati gli attori che ves… - SkyTG24 : The Crown, scelti gli attori che interpreteranno William e Kate - comingsoonit : Dopo una lunga e scrupolosa ricerca, l'acclamato drama di #Netflix #TheCrown ha trovato i suoi William e Kate - occhio_notizie : The Crown 6: scelti gli attori che interpreteranno William e Kate. Cosa ne pensate? Sono adatti?? #thecrown6… - dituttounpop : Notizie #serietv di oggi 3 settembre ecco gli attori scelti per i ruoli di William E Kate in #TheCrown 6 -