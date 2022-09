Spalletti | «Ritorno ai titolari perché hanno le misure e le distanze Questa è una partita di livello»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, tra rilasciato alcune dichiarazioni A Sky prima dellacontro la Lazioal 4-3-3 e ai calciatori delle prime due? «Sì han fatto vedere di avere già lee ledi collettivo. Sono stati bene in campo, probabilmente contro il Lecce non siamo stati cattivi e feroci. Come deve essere. Ma questo ci ha permesso di far recuperare qualcuno di questi» Le ambizioni? «è unadi, loro giocano un buonissimo calcio: costruita per giocare così ed è un club che mira alla Champions come noi. Per cui, è unaimportante con 3 punti importanti ma è ancora presto per trarne delle conclusioni». Sensazioni di questi minuti? «Io le raccolgo sempre positivo, ...