Premio Michele Cea: partecipa l’Attrice Margot Sikabonyi (Di sabato 3 settembre 2022) Saranno nove giorni dedicati all’arte e ai giovani artisti emergenti. Dal 17 al 25 settembre andrà in scena a Milano, allo Spazio Ex Fornace Gola, Alzaia Naviglio Pavese, 16, Con la luce negli occhi. La manifestazione per la settima edizione del Premio Michele Cea organizzata dalla Fondazione omonima. Ha il patrocinio di Comune di Milano – Municipio 6, Città Metropolitana di Bari, Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 settembre 2022) Saranno nove giorni dedicati all’arte e ai giovani artisti emergenti. Dal 17 al 25 settembre andrà in scena a Milano, allo Spazio Ex Fornace Gola, Alzaia Naviglio Pavese, 16, Con la luce negli occhi. La manifestazione per la settima edizione delCea organizzata dalla Fondazione omonima. Ha il patrocinio di Comune di Milano – Municipio 6, Città Metropolitana di Bari,

ducaticorse : #SanMarinoGP Michele Pirro to start from sixth row in the Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini… - ArubaRacing : #SanMarinoGP Quali ?? PRESS RELEASE ?? ?? Michele Pirro to start from sixth row in the Gran Premio di San Marino e de… - pribaskori : RT @ArubaRacing: #SanMarinoGP Quali ?? PRESS RELEASE ?? ?? Michele Pirro to start from sixth row in the Gran Premio di San Marino e della Riv… - albore_mattia : RT @ducaticorse: #SanMarinoGP Michele Pirro to start from sixth row in the Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini #ForzaDucat… - albore_mattia : RT @ArubaRacing: #SanMarinoGP Quali ?? PRESS RELEASE ?? ?? Michele Pirro to start from sixth row in the Gran Premio di San Marino e della Riv… -