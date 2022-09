MotoGP, Fabio Quartararo: “Le condizioni erano difficili, in curva sul viscido non potevo rischiare troppo” (Di sabato 3 settembre 2022) Non il sabato che sognava Fabio Quartararo in quel di Misano. Dopo una FP4 decisamente solida, con un ritmo impressionante, il campione del mondo in carica ha sofferto in occasione delle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, infatti, il portacolori del team Yamaha ha pagato dazio alle condizioni del meteo, con una M1 che ancora una volta ha sofferto su pista umida. L’ottavo posto conclusivo non può certo soddisfare il nativo di Nizza che, di conseguenza, domani dovrà scattare da una pericolosa terza fila, ovvero nella condizione peggiore per affrontare le temibilissime Ducati. La sua analisi al termine della Q2, rilasciata a L’Equipe: “Le condizioni erano ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Non il sabato che sognavain quel di Misano. Dopo una FP4 decisamente solida, con un ritmo impressionante, il campione del mondo in carica ha sofferto in occasione delle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, infatti, il portacolori del team Yamaha ha pagato dazio alledel meteo, con una M1 che ancora una volta ha sofferto su pista umida. L’ottavo posto conclusivo non può certo soddisfare il nativo di Nizza che, di conseguenza, domani dovrà scattare da una pericolosa terza fila, ovvero nella condizione peggiore per affrontare le temibilissime Ducati. La sua analisi al termine della Q2, rilasciata a L’Equipe: “Le...

OA_Sport : #MotoGP, Fabio #Quartararo: “Le condizioni erano difficili, in curva sul viscido non potevo rischiare troppo”… - AngelCre67 : @MotoGP_ESPN @FabioQ20 Animo Fabio??20* - OA_Sport : #MotoGP, Fabio #Quartararo partirà nel traffico: una condizione che la Yamaha potrebbe soffrire #SanMarinoGP - DanyForsy96 : Jack #Miller conquista la pole position nel #SanMarinoGP davanti a Francesco #Bagnaia (che partirà 5º) ed Enea… - streghetta52 : Bandiera a scacchi! Le Q1 sono ufficialmente terminate e saranno quindi Bezzecchi e Marini a passare in Q2 a Misano… -