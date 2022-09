Meloni contestata a Cagliari | immagini al vaglio della Digos

elio_vito : Meloni contestata pacificamente a Cagliari. Attivista Lgbt+ sale sul palco con la bandiera arcobaleno?? ?????? E dalla… - mickycaruso : RT @elio_vito: Meloni contestata pacificamente a Cagliari. Attivista Lgbt+ sale sul palco con la bandiera arcobaleno?? ?????? E dalla piazza sl… - REstaCorporate : RT @elio_vito: Meloni contestata pacificamente a Cagliari. Attivista Lgbt+ sale sul palco con la bandiera arcobaleno?? ?????? E dalla piazza sl… - GIANFRA82827465 : RT @serebellardinel: #Meloni contestata a #Cagliari a suon di 'Fuori i fascisti dalla #Sardegna,qui siamo TUTTI antifascisti!!!Lui invece,… - putaratadenajwa : RT @elio_vito: Meloni contestata pacificamente a Cagliari. Attivista Lgbt+ sale sul palco con la bandiera arcobaleno?? ?????? E dalla piazza sl… -

Immagini da esaminare attentamente per valutare se altre persone possano essere coinvolte nei disordini scoppiati durante il comizio della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, ieri sera a Cagliari. Per il momento non emergono novità, ma le indagini della Digos proseguono. Sono quattro le persone denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e turbativa di comizio. ...È il bilancio dell'attività svolta dalla Digos di Cagliari, dopo le contestazioni avvenute ieri sera in piazza del Carmine durante il comizio della leader di FdI, Giorgia, con momenti di ...Immagini da esaminare attentamente per valutare se altre persone possano essere coinvolte nei disordini scoppiati durante il comizio della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ieri sera a ...Quattro persone sono state portate in Questura e oltre trenta identificate per aver disturbato ieri il comizio elettorale di Giorgia Meloni a Cagliari. Scatteranno per tutti le denunce, il bilancio de ...