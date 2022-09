L’Equipe: Keylor Navas al Napoli è saltato per meno di 500mila euro (Di sabato 3 settembre 2022) L’Equipe torna sull’affare sfumato Keylor Navas definito “uno dei file caldi dell’estate PSG”. Desideroso di non ripetere il turnover della scorsa stagione, il club ha annunciato all’inizio dell’estate a Keylor Navas che Gianluigi Donnarumma sarebbe stato il titolare. In un primo momento, il costaricano (35 anni) ha dichiarato di voler rimanere e di accettare la concorrenza, poi ha deciso di lasciare il club. L’Equipe entra nel dettaglio: Legato al Psg fino al 2024 con uno stipendio mensile di quasi 1 milione lordo, si è accordato con il Napoli per un contratto triennale (quindi con lo stipendio di due anni spalmato su tre, ndr) ma nel finale l’operazione è fallita per meno di 500mila euro sull’intera transazione. Il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022)torna sull’affare sfumatodefinito “uno dei file caldi dell’estate PSG”. Desideroso di non ripetere il turnover della scorsa stagione, il club ha annunciato all’inizio dell’estate ache Gianluigi Donnarumma sarebbe stato il titolare. In un primo momento, il costaricano (35 anni) ha dichiarato di voler rimanere e di accettare la concorrenza, poi ha deciso di lasciare il club.entra nel dettaglio: Legato al Psg fino al 2024 con uno stipendio mensile di quasi 1 milione lordo, si è accordato con ilper un contratto triennale (quindi con lo stipendio di due anni spalmato su tre, ndr) ma nel finale l’operazione è fallita perdisull’intera transazione. Il ...

