Lazio-Napoli 1-2, Sarri furioso: "O gli arbitri sono scarsi o peggio. Sono prevenuti verso di noi" (Di sabato 3 settembre 2022) "O gli arbitri Sono scarsi oppure c'è la soluzione B che è più preoccupante. Sono prevenuti verso di noi, dicono che ci comportiamo male: il capo degli arbitri prenda provvedimenti". E' un Maurizio Sarri furioso quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della sua Lazio contro il Napoli: "Contatto Mario Rui-Lazzari? C'è poco da commentare, c'era anche un fallo in attacco sul gol di Kim che commette un'irregolarità su Luis Alberto. Nell'era del var non può accadere: o Sono scarsi o c'è la soluzione B che è ancora più preoccupante. È una partita corretta, ma ammoniscono solo noi.

