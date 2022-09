Lazio-Napoli 1-2. Ancora Kvaratskhelia (Di sabato 3 settembre 2022) Vittoria meritatissima per il Calcio Napoli di Spalletti. Al gol iniziale di Zaccagni, risponde prima Kim poi il georgiano. I dubbi dopo la partita contro il Lecce svaniscono in novanta minuti: quelli che il Calcio Napoli gioca a Roma contro una Lazio che era data come in forma e pericolosissima. Neppure il gol subito al Leggi su 2anews (Di sabato 3 settembre 2022) Vittoria meritatissima per il Calciodi Spalletti. Al gol iniziale di Zaccagni, risponde prima Kim poi il georgiano. I dubbi dopo la partita contro il Lecce svaniscono in novanta minuti: quelli che il Calciogioca a Roma contro unache era data come in forma e pericolosissima. Neppure il gol subito al

anperillo : 19 tiri del #Napoli, 8 della #Lazio. Possesso palla 61,4% vs 31,6%. All’Olimpico. #Sarri arrabbiato con l’arbitro e… - Eurosport_IT : IL NAPOLI RIMONTA LA LAZIO! ???? Gli uomini di Spalletti rispondono alla rete in apertura di Zaccagni: ancora decisi… - CB_Ignoranza : Dopo 500 tentativi Kvaratskhelia butta giù il muro Provedel, segna il quarto gol in cinque partite e regala 3 punti… - maxpix69 : @Sonia28040297 Detto questo dal gol in poi Lazio inesistente il Napoli poteva fa 4 gol in 10 minuti - sportli26181512 : #Lazio, il dottor #Rodia rassicura: 'Per #Marusic solo qualche punto': Il medico sociale dei biancocelesti tranquil… -