Highlights e gol Pro Vercelli-Padova 1-0 | girone A Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 3 settembre 2022) Gara non molto intensa atra Proche termina con una vittoria 1-0. Difese quadrate, portieri attenti e poco spettacolo, con entrambe le squadre che non hanno mai effettivamente spinto più di tanto. Il match si sblocca solo nel secondo tempo con il gol di Comi, di testa, da azione di calcio d’angolo. LA DIRETTA TESTUALE LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

f14s_juventus : Fiorentina-Juventus 1-1 | Perin nega la vittoria alla Viola: Gol & Highlights | Serie A TIM 2022/23 UnMattiaPer...… - SMartySald : Highlights del primo tempo: Il signore vicino a noi che al gol di Leao ci abbraccia #MilanInter #DerbydellaMadonnina - sportli26181512 : Union Berlin-Bayern Monaco 1-1: video, gol e highlights: Ancora uno stop per il Bayern Monaco, che viene fermato su… - infoitinterno : Serie A, highlights Fiorentina-Juventus: gol e sintesi della partita - SkyTG24 : Seria A, la Juventus frena con la Fiorentina: finisce 1-1, gol di Milik e Kouamé -

Per il resto ha perso contro Palermo e Bari, cadendo in casa contro i galletti: alla voce... ma uno dei grandidel turno è certamente Reggina Palermo, un intrigante e caldissimo derby ...Con questo risultato la Juve sale a 9 punti in classifica, mentre gli uomini di Italiano a 6 ( GLIDELLA SERIE A ). La cronaca di Fiorentina - Juventus leggi anche Fair Play Finanziario, ...Chelsea - West Ham United 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della sesta giornata di Premier League 2022/23.Il video con gli highlights di Real Madrid-Betis 2-1, sfida valida per la quarta giornata della Liga 2022/2023.