Funerali di Gorbaciov, migliaia di russi in fila per l'ultimo saluto (Di sabato 3 settembre 2022) La russia ha reso omaggio a Mikhail Gorbaciov: oggi 3 settembre si sono svolti i Funerali a Mosca. Assente Vladimir Putin, presenti duemila russi, disciplinatamente in fila per rendere l'ultimo saluto al padre della Perestrojka. Fra coloro che hanno partecipato alle esequie dell'ultimo presidente dell'Unione Sovietica anche il suo amico e Premio Nobel per la Pace 2021, Dmitrij Muratov. Si tratta del direttore di Novaja Gazeta, uno dei primi giornali liberi nella russia post-sovietica, fondato dallo stesso Gorbaciov, e ora represso da Putin. Unico leader europeo presente a Mosca per i Funerali di Gorbaciov è stato Viktor Orban, il premier ungherese. La guerra in Ucraina e la tensione ...

