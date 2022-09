Forum Ambrosetti | Franco | impensabile riscrivere il Pnrr Mattarella | sull’energia urgente risposta Ue

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 3 settembre 2022) Via alla seconda giornata del. Il presidente della Repubblica, in un messaggio, ha sottolineato anche che «occorre attuare puntualmente il». Il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, ha detto, sul gas, di aspettarsi il «rispetto delle forniture da Mosca», assicurando tuttavia che, se non sarà così, «L’Ue è pronta». Il ministro Colao ha ricordato come lo European Chips Act può mobilitare 43 miliardi. Nel pomeriggio intervento del ministro dell’Economia, Daniele, sulle prospettive dell’economia italiana.