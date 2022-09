F1, GP Olanda 2022: orario d’inizio e come vedere in tv FP3 e qualifiche (Di sabato 3 settembre 2022) Sarà grande spettacolo nel sabato del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sulla pista di Zandvoort, infatti, oggi sarà tempo di qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza dell’attesissima gara di domani che, come sempre, scatterà alle ore 15.00. Cosa dovremo attenderci dal sabato olandese? In primo luogo il padrone di casa Max Verstappen sarà sospinto (il via della Q1 è fissato per le ore 15.00) da una marea oranje davvero senza precedenti, e da una Red Bull che in questo momento sembra quasi imbattibile. Alle sue spalle, come sempre, Ferrari e Mercedes saranno pronte a sgomitare per trovare un posto al sole, con le vetture della scuderia di Maranello che saranno chiamate alla riscossa dopo un weekend di Spa davvero deludente. IN TV – Il ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Sarà grande spettacolo nel sabato del Gran Premio d’, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Zandvoort, infatti, oggi sarà tempo di, che andranno a comporre la griglia di partenza dell’attesissima gara di domani che,sempre, scatterà alle ore 15.00. Cosa dovremo attenderci dal sabato olandese? In primo luogo il padrone di casa Max Verstappen sarà sospinto (il via della Q1 è fissato per le ore 15.00) da una marea oranje davvero senza precedenti, e da una Red Bull che in questo momento sembra quasi imbattibile. Alle sue spalle,sempre, Ferrari e Mercedes saranno pronte a sgomitare per trovare un posto al sole, con le vetture della scuderia di Maranello che saranno chiamate alla riscossa dopo un weekend di Spa davvero deludente. IN TV – Il ...

