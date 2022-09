Distributore via Domodossola: il Tar attende il nuovo parere dei Vigili del Fuoco (Di sabato 3 settembre 2022) di Luca Capacchione Battipaglia vede tutt’oggi al centro della discussione politica l’ormai ben nota questione del Distributore di carburanti in via Domodossola. Con il ricorso al Tar di Salerno delle opposizioni, si è aperta la vicenda giudiziaria legata alla pompa di benzina della discordia che ha visto nella giornata del primo Settembre la discussione dell’istanza cautelare concernente il ricorso avverso la delibera della Giunta Francese di diversi mesi fa. I giudici amministrativi ora attendono il nuovo parere dei Vigili del Fuoco. Nella giornata di giovedì 1 Settembre, dinnanzi al Tar Salerno, II sez., presidente dott. Durante si è discussa l’istanza cautelare articolata contestualmente al ricorso contro la delibera di Giunta comunale n. 79/22 e tutti gli atti ed i provvedimenti, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 settembre 2022) di Luca Capacchione Battipaglia vede tutt’oggi al centro della discussione politica l’ormai ben nota questione deldi carburanti in via. Con il ricorso al Tar di Salerno delle opposizioni, si è aperta la vicenda giudiziaria legata alla pompa di benzina della discordia che ha visto nella giornata del primo Settembre la discussione dell’istanza cautelare concernente il ricorso avverso la delibera della Giunta Francese di diversi mesi fa. I giudici amministrativi ora attendono ildeidel. Nella giornata di giovedì 1 Settembre, dinnanzi al Tar Salerno, II sez., presidente dott. Durante si è discussa l’istanza cautelare articolata contestualmente al ricorso contro la delibera di Giunta comunale n. 79/22 e tutti gli atti ed i provvedimenti, ...

thewaterflea : RT @robertorenna: Distributore Agip via aurelia. Metano 3,51 euro. Mi raccomando stasera aperitivo. - robertorenna : Distributore Agip via aurelia. Metano 3,51 euro. Mi raccomando stasera aperitivo. - _fede_rica_p : @Luca_3T Una cosa simile è capitata anni fa ad un distributore all’allora primo cittadino…..solo che lui l’ha vista sfrecciare via!!! - Soleluna790210 : @MrESTINZIONE @LoPsihologo Una via di mezzo tra i due più propensa per il primo,soprattutto se per strada trovo il distributore meno caro - SanJacopino : RT @SanJacopino: Tanto per cambiare La signora stanotte si era fermata a fare benzina al distributore in via Maragliano #sanjacopino Quand… -