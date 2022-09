(Di sabato 3 settembre 2022) "Per cogliere appieno le opportunità offerte dalla trasformazione tecnologica della manifattura e dell'agricoltura intelligente, è necessario rispondere ad alcune sfide, che non riguardano solo la ...

News24_it : Digitale, De Molli: 'Sfida più grande è legata alle competenze' - ledicoladelsud : Digitale, De Molli: “Sfida più grande è legata alle competenze” - lifestyleblogit : Digitale, De Molli: 'Sfida più grande è legata alle competenze' - - italiaserait : Digitale, De Molli: “Sfida più grande è legata alle competenze” - fisco24_info : Digitale, De Molli: 'Sfida più grande è legata alle competenze': (Adnkronos) - “Per cogliere appieno le opportunità… -

"La sfida più grande - sottolinea De- è legata alle competenze: per le oltre 200 aziende coinvolte in questo lavoro di ricerca la carenza di competenze è il principale fattore ostativo allo ..."L'Italia delmostra un ritardo da colmare rispetto ai competitor europei su almeno altre tre direttrici", dichiara Valerio De, Managing Partner & CEO di The European House " ...(Adnkronos) – “Per cogliere appieno le opportunità offerte dalla trasformazione tecnologica della manifattura e dell’agricoltura intelligente, è necessario rispondere ad alcune sfide, che non riguarda ...CERNOBBIO (COMO) - Sarà l'intervento del presidente ucraino Zelensky ad aprire oggi la 48esima edizione del Forum Ambrosetti, il tradizionale appuntamento sulle rive del lago di Como che ospita figure ...