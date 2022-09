Covid, In Italia 17.668 nuovi positivi e 48 vittime (Di sabato 3 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 17.668 i nuovi positivi al Covid in Italia, su un totale di 152.452 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. Il tasso di positività scende all'11,6%, mentre le vittime sono 48 e portano il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia a quota 175.802. A livello di ospedalizzazioni, sono 4.630 i ricoverati con sintomi (-189 rispetto a ieri), dei quali 188 in terapia intensiva (-7).(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 17.668 ialin, su un totale di 152.452 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. Il tasso dità scende all'11,6%, mentre lesono 48 e portano il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia a quota 175.802. A livello di ospedalizzazioni, sono 4.630 i ricoverati con sintomi (-189 rispetto a ieri), dei quali 188 in terapia intensiva (-7).(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

giuliapompili : ??NOTIZIA - Non solo i pattugliamenti congiunti (ora sospesi causa Covid), adesso c'è anche una 'stazione di polizia… - LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - LiaQuartapelle : Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo sol… - ellena_niccolo : RT @giuliapompili: ??NOTIZIA - Non solo i pattugliamenti congiunti (ora sospesi causa Covid), adesso c'è anche una 'stazione di polizia d'ol… - Italpress : Covid, In Italia 17.668 nuovi positivi e 48 vittime -