Bollette, Cgia: 9 milioni di italiani a rischio di povertà. La Campania più in difficoltà (Di sabato 3 settembre 2022) Sono almeno 9 milioni gli italiani a rischio povertà energetica. Lo sostiene la Cgia di Mestre sugli ultimi dati disponibili del Rapporto Oipe 2021. Bollette, Cgia: 9 milioni di italiani a rischio di povertà Dati allarmanti, per Cgia, anche perché sottodimensionati. Questi, infatti, sono stati calcolati ben prima dello shock energetico scoppiato nel Paese, a partire dalla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

