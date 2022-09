(Di sabato 3 settembre 2022) Bake Off - Dolci in Forno (foto Twitter @realtimetvit) Latvnon è ancora ufficialmente iniziata, ma si registrano le prime partenze. DavideMaggio.it torna a monitorare glidi tutti i, confrontandoli conannata. In virtù del cambio del perimetromisurazione dell’ascolto televisivo, dallo scorso maggio lo share medio – a parità di numero di spettatori – registra automaticamente degli incrementi (maggiori dettagli qui). Per un corretto confronto che stabilisce effettivamente chi sale e chi scende rispetto a un anno fa, quindi, si tiene principalmente conto del totale spettatori.2 settembreBake Off – Dolci in Forno ...

bakeoffitalia : Ascolti TV: i debutti della stagione 2022/2023 confrontati con quelli dell'anno precedente - fabiofabbretti : #AscoltiTv: com'è andato il debutto di #BakeOffItalia rispetto allo scorso anno? Il confronto ??… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: ieri sono ripartiti #PortaaPorta, #Cartabianca e #FuoriDalCoro. Ecco chi sale e chi scende rispetto all… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: chi sale e chi scende rispetto alla scorsa stagione? Ecco com'è andata agli esordi di ieri… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: i debutti della nuova stagione 2022/2023 confrontati con quelli dello scorso anno. Chi sale e chi scend… -

Tvblog

Nella guerra degli, la Rai schiera un esercito al femminile. Torna, dopo 25 anni a Mediaset,... attesissimo e costosissimo prequel di ' Games of Thrones ' , ma sono in arrivo nuovi. Dal ...... perché le copie vendute con questa tecnologia verranno aggregate ai dati degliin ... come quello di Laura Pausini, Cesare Cremonini o ancora Stromae e Placebo, fino a grandicome Mara ... Ascolti tv lunedì 29 agosto 2022: Uno di famiglia supera Quiz, terza la Pallavolo Inizia una nuova avventura per Bake Off Italia al debutto il 2 settembre. La prima serata vede il trionfo di Rai 1 per gli ascolti: ecco tutti i dati di ieri ...Gli ascolti tv dell'ultimo lunedì di agosto, che vede in prima serata Canale 5 superare di misura Rai 1 e Rai 2.