Adriana Volpe torna in Rai! Matano la vuole a La Vita in Diretta (Di sabato 3 settembre 2022) Da lunedì 5 settembre torna La Vita in Diretta su Rai1. Si tratta della ventitreesima edizione del contenitore quotidiano, la terza consecutiva condotta da Alberto Matano, che racconta i fatti di cronaca e attualità del Paese. Da due anni il conduttore è alla guida del programma in solitaria dopo esserne diventato anche capo progetto oltre che averne ridisegnato l'impostazione. Anche quest'anno nella seconda parte della trasmissione tornerà il tavolo che vedrà il padrone di casa confrontarsi su alcune notizie con diversi ospiti. Come riportato da Davide Maggio, Adriana Volpe sarà a La Vita in Diretta. Per l'ex opinionista di GF Vip si tratta della sua prima volta al tavolo di Alberto Matano. Inoltre l'ospitata segna un ritorno sulla ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 settembre 2022) Da lunedì 5 settembreLainsu Rai1. Si tratta della ventitreesima edizione del contenitore quotidiano, la terza consecutiva condotta da Alberto, che racconta i fatti di cronaca e attualità del Paese. Da due anni il conduttore è alla guida del programma in solitaria dopo esserne diventato anche capo progetto oltre che averne ridisegnato l'impostazione. Anche quest'anno nella seconda parte della trasmissione tornerà il tavolo che vedrà il padrone di casa confrontarsi su alcune notizie con diversi ospiti. Come riportato da Davide Maggio,sarà a Lain. Per l'ex opinionista di GF Vip si tratta della sua prima volta al tavolo di Alberto. Inoltre l'ospitata segna un ritorno sulla ...

pinguina43 : RT @davidemaggio: Adriana Volpe riparte dalla Rai: lunedì al tavolo de La Vita in Diretta - 95_addicted : RT @davidemaggio: Adriana Volpe riparte dalla Rai: lunedì al tavolo de La Vita in Diretta - davidemaggio : Adriana Volpe riparte dalla Rai: lunedì al tavolo de La Vita in Diretta - account2022a : RT @fabiofabbretti: Adriana Volpe riparte dalla Rai: lunedì sarà al tavolo de #LaVitaInDiretta. Ospite anche Rita Rusic - fabiofabbretti : Adriana Volpe riparte dalla Rai: lunedì sarà al tavolo de #LaVitaInDiretta. Ospite anche Rita Rusic… -