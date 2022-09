‘Vinestate’ | la grande novità di ‘La Fortezza’ | fa il suo esordio la linea ‘Verso’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Fortezza corre veloce verso nuovi orizzonti. E lo fa spedita con unache a pochi mesi dal suo lancio sta facendo incetta di riconoscimenti ed attestati di qualità. L’ascesa della cantina di Enzo Rillo sembra non arrestarsi, in questa occasione è stato proprio il numero uno dell’azienda di Torrecuso a puntare tutto su questa nuova, facendo all-in e curando direttamente tutta la filiera di lavorazione della nuova creatura di casa La Fortezza. La cantina, con un un proprio corner, allestito come sempre con eleganza e ad alto impatto visual, è presente da ieri proprio a Torrecuso, dove ha avuto inizio(fino a domenica 4 settembre). Un poker di giornate importanti tra eventi a tema e degustazioni, da anni ormai punto di riferimento tra le kermesse vinicole.è ...